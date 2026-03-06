Colle e le sue eccellenze top L’arte della pizza ‘sbarca’ al Senato della Repubblica

Al Senato della Repubblica si è discusso dell’arte della pizza, un mestiere che si sviluppa principalmente tra farina, forno e lieviti, più che tra i banchi parlamentari. La discussione ha coinvolto rappresentanti di alcune eccellenze locali, che hanno condiviso la passione e le competenze legate a questa tradizione culinaria. L’evento ha portato l’attenzione sulla diffusione e il valore di questa specialità gastronomica.

Nel tempio laico della politica, ovvero, al Senato della Repubblica, si è parlato di un’arte che nasce molto più spesso tra farina, fuoco e lievitazioni pazienti che tra i banchi parlamentari. A Roma, si è tenuta la conferenza stampa dedicata al riconoscimento istituzionale della figura professionale del pizzaiolo, promossa dall’associazione italiana Ambasciatori del Gusto. Tra i presenti anche Tommaso Vatti, proprietario e pizzaiolo de La Pergola di Radicondoli e consigliere dell’associazione. Un passaggio simbolico, ma tutt’altro che simbolista: perché se la pizza è uno dei vessilli più riconoscibili dell’identità gastronomica italiana nel mondo, il mestiere di chi la crea resta paradossalmente privo di un riconoscimento formale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

