Negli ultimi giorni sono stati completati interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in diverse zone della città, tra cui piazza e viale Terme. Sono stati installati nuovi lampioni in centro e in periferia, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza nelle aree pubbliche. Le operazioni sono state realizzate per rendere più sicure le strade e gli spazi aperti diurna e notturna.

Una città più illuminata e più sicura. Si sono conclusi negli ultimi giorni una serie di interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, seguendo un piano organico deliberato dalla Giunta a fine ottobre 2025 e affidato operativamente a Solaris, la società in house che gestisce il servizio sul territorio. L’operazione ha comportato un investimento complessivo di 187 mila euro, una cifra che l’amministrazione ha scelto di declinare su due binari paralleli: il decoro del centro storico e la funzionalità della rete nelle zone periferiche e nelle frazioni. Una parte rilevante delle risorse, per circa 50 mila euro, è stata destinata al cofinanziamento della nuova illuminazione di Piazza XX Settembre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più sicurezza sotto i lampioni. Dalla piazza a viale Terme, luce in centro e in periferia

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