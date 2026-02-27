Dalle Terme di Diocleziano a Piazza del Popolo | i segreti delle fontane romane rivelati dalla luce

Dalle Terme di Diocleziano a Piazza del Popolo, le fontane di Roma si mostrano sotto una luce nuova. Questi monumenti, spesso considerati semplici elementi decorativi, celano dettagli nascosti e storie antiche che si rivelano solo osservandoli attentamente. Camminando per le vie della città, molti passano davanti a queste opere senza fermarsi, senza cogliere le sfumature che le rendono uniche e ricche di significato.

Noi romani siamo abituati a camminare davanti a capolavori immensi senza farci nemmeno più caso. Le fontane, in particolare, le viviamo come se fossero un pezzo di arredo urbano, ma dovremmo invece soffermarci a guardarle davvero. Ogni blocco di pietra racconta qualcosa, tra cui riusi e traslochi.

Catania riscopre il fiume perduto: tour tra terme romane e segreti del sottosuolo dal 1° marzo 2026.Catania si prepara a un viaggio suggestivo nel suo passato più remoto con l'avvio, a partire dal 1° marzo 2026, di un tour dedicato alla riscoperta...

Matrimonio d’amore in piazza: celebrazioni sanvalentino alle Terme Romane**Un matrimonio antico tra i resti romani: la storia d’amore tra Poseidone e Anfitrite si fa presente a Fuorigrotta** Mercoledì 4 febbraio 2026, a...

Terme di Diocleziano, riapre al pubblico il Museo dell’Arte SalvataL’allestimento, che può essere goduto attraverso l’originale percorso espositivo dal titolo Nuovi recuperi è stato reso possibile dall’attività condotta dal comando carabinieri per la tutela del ... romatoday.it

Sedici storici chioschi dei libri tornano ristrutturati in via delle Terme di DioclezianoSedici banchi di libri nuovi, usati e rari per collezionisti, dove un tempo si svolgeva la storica Fiera del libro di Roma, legata al commercio librario ambulante che ha radici nel XIX secolo. Sono ... roma.corriere.it

