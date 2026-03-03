Sicurezza | controlli rafforzati in città dal centro alla periferia

Nei primi quindici giorni di marzo, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in città, estendendoli dal centro alle periferie. L'Arma dei Carabinieri ha rafforzato le attività di vigilanza in collaborazione con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Le operazioni di controllo sono state messe in atto per garantire la sicurezza nelle diverse zone della città.