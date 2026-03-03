Sicurezza | controlli rafforzati in città dal centro alla periferia
Nei primi quindici giorni di marzo, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in città, estendendoli dal centro alle periferie. L'Arma dei Carabinieri ha rafforzato le attività di vigilanza in collaborazione con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Le operazioni di controllo sono state messe in atto per garantire la sicurezza nelle diverse zone della città.
Servizi di controllo del territorio sensibilmente potenziati nei primi quindici giorni del mese di marzo da parte dell'Arma dei Carabinieri, per un'operazione, nata in stretta sinergia con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Roma: controlli in negozi, mercati e magazzini, piu’ arresti dal centro alla periferiaNegozi, mercati rionali e grandi magazzini sono stati oggetto di controlli serrati da parte della polizia, che ha intensificato le operazioni di...
Rafforzati i controlli di sicurezza per pervenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezzaControlli rafforzati nei locali pubblici, soprattutto in ottica preventiva, per tutelare la clientela e non penalizzare gli imprenditori che...
Altri aggiornamenti su Sicurezza controlli rafforzati in città...
Temi più discussi: Sicurezza stradale, controlli rafforzati e verifiche tecniche sulle e-bike; Controlli rafforzati a Bolzano: un arresto e 7 denunciati; Zona rossa prorogata a Cagliari, controlli rafforzati fino a fine estate; Badge di cantiere obbligatorio solo con l’adozione del decreto ministeriale.
Allarme guerra Usa?Iran: controlli rafforzati in Italia e vigilanza internazionaleGuerra in Medio Oriente: Italia in massima allerta, controlli rafforzati e misure preventive sul territorio nazionale. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it
Allerta sicurezza, in Italia 28mila possibili obiettivi. La premier: Teheran deve fermarsiMeloni sulla crisi nel Golfo: il conflitto mi preoccupa, gli Usa non hanno coinvolto l’Europa. Vertice antiterrorismo al Viminale: controlli ... repubblica.it
La nota di Palazzo Chigi: «È stato affrontato il tema della sicurezza energetica, con un’analisi dell’impatto attuale e potenziale delle ostilità» - facebook.com facebook
L'Ue si prepara alle ripercussioni della guerra contro l'Iran, ma è divisa. I settori che subiranno più conseguenze sono quelli dell'energia, della sicurezza interna e della migrazione. Di @davcarretta x.com