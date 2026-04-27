Fiera 2.0 decentramento e città dei parchi | Scurria anticipa alcuni punti del suo programma

Durante un evento pubblico, il candidato ha commentato la situazione lavorativa in città, sottolineando che il saldo tra imprese che chiudono e aprono è negativo. Ha inoltre anticipato alcuni punti del suo programma, tra cui il progetto Fiera 2.0, il decentramento e lo sviluppo di aree verdi e parchi pubblici. Queste proposte mirano a migliorare la vivibilità e l’economia locale, secondo quanto dichiarato.

“La fotografia della situazione del lavoro della città è impietosa. Il saldo tra le imprese che chiudono e quelle che aprono è negativo. Bisogna invertire la tendenza, sfruttare la Zes creando le condizioni per un’occupazione stabile e frenare l’emorragia di chi parte. L’industria del turismo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Basile punta sulla città metropolitana: sviluppo equilibrato e decentramento al centro del suo programmaSi avvia alla conclusione la prima fase del percorso di costruzione partecipata del programma amministrativo 2026–2031 del candidato sindaco Federico... Il programma del centrosinistra? Io partirei da alcuni punti essenzialiSono una “semplice” cittadina, non sono esperta di politica ma reputo possibile un cambiamento del sistema partendo dalle cose essenziali e...