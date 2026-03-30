Basile avvia il tour delle Municipalità presentazione candidati e focus su decentramento e servizi nei quartieri

Oggi inizia il “Tour delle Municipalità” con il candidato sindaco, che toccherà tutte le sette circoscrizioni di Messina nei prossimi giorni. L’obiettivo è presentare i candidati alla presidenza di ogni circoscrizione e dialogare con i residenti sui temi legati al decentramento e ai servizi nei quartieri. L’iniziativa coinvolge le diverse aree della città in un confronto diretto con cittadini e rappresentanti delle municipalità.

Prima tappa a Piazza San Vincenzo con il candidato Renato Coletta: in programma incontri in tutte le sette circoscrizioni fino al 9 aprile tra ascolto territoriale e rafforzamento delle Municipalità La prima tappa è fissata per questa sera alle 19.30 in Piazza San Vincenzo, insieme al candidato Renato Coletta. Nel programma 2026-2031, il candidato indica come priorità il potenziamento dell’autonomia delle Municipalità. In questa direzione si inserisce anche il lavoro già svolto attraverso la creazione di un assessorato dedicato esclusivamente alle esigenze delle circoscrizioni, con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra amministrazione, consiglio comunale e partecipate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Basile avvia il tour delle Municipalità, presentazione candidati e focus su decentramento e servizi nei quartieri Articoli correlati Leggi anche: Musolino: “Basile lascia macerie istituzionali tra decentramento tradito e Consiglio umiliato” Controlli della Polizia Municipale nei pubblici esercizi: focus su servizi igienici a disposizione della clientelaIl Comando di Polizia Municipale informa che, nei prossimi giorni, saranno intensificate le attività di controllo presso i pubblici esercizi presenti...