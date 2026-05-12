Più piccola e veloce | è la Virtus da playoff Le novità in attesa di riavere anche Morgan

La Virtus si prepara ai playoff con una squadra più compatta e rapida. Sono stati definiti gli orari delle prime tre partite contro Trento, con il primo appuntamento in programma domenica alle 19 alla Virtus Arena. Nei prossimi giorni si attende anche il rientro di Morgan, ancora assente nelle ultime sfide. Le gare rappresentano un passo importante per la squadra in vista delle fasi decisive della stagione.

Fissati gli orari delle prime tre sfide con Trento. Si comincia domenica, alle 19, alla Virtus Arena. Bis due giorni dopo, sempre alle Fiera, ma alle 20. E alle 20 si giocherà anche venerdì 22, ma in questo caso a Trento. La Virtus comincia a definire i tempi per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento con i quarti di finale. Dovrebbe tornare alla memoria, è trascorso un solo anno, l’ultimo quarto. La Virtus vinse i primi due confronti alla Fiera, perse in casa Reyer e fu a un passo dalla clamorosa eliminazione in gara-cinque. Il ’ribelle’ Shengelia si alzò dalla panchina, a cinque minuti dalla sirena, ribaltando Venezia che già si vedeva in semifinale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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