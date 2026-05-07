Per il campione della Virtus Matt Morgan proposta da favola a San Luca

A San Luca, il campione della Virtus, Matt Morgan, ha ricevuto una proposta da parte di una squadra locale. Negli ultimi due anni, i tifosi e i compagni di squadra hanno spesso chiamato Morgan “Roba da Matt”, un’espressione che si è diffusa per descrivere le sue capacità sul campo. Morgan si distingue per le triple improvvise, le giocate spettacolari e la forte personalità che porta in campo.

Quante volte alla Virtus Arena lo hanno detto tifosi e compagni: “Roba da Matt”. Un’espressione che negli ultimi due anni è diventata quasi un marchio di fabbrica per Matt Morgan, il talento bianconero capace di accendere le partite con triple improvvise, giocate spettacolari e quella personalità.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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