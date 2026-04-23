Nuova Fire TV Stick HD | più piccola più veloce e senza alimentatore

Il 29 aprile è stato presentato un nuovo modello di dispositivo di streaming, più compatto e veloce rispetto alle versioni precedenti. Il dispositivo ha un design ridotto del 30% rispetto alle versioni precedenti e non include più l’alimentatore, che deve essere collegato tramite una porta USB-C direttamente a una presa di corrente. La novità riguarda anche le prestazioni, con un miglioramento rispetto alle versioni precedenti.

? Cosa sapere Amazon lancia la nuova Fire TV Stick HD il 29 aprile con design ridotto.. Il dispositivo più piccolo del 30% elimina l'alimentatore tramite collegamento USB-C diretto.. Amazon introduce la nuova Fire TV Stick HD con un design ridotto del 30% e un’interfaccia rinnovata, puntando a velocizzare l’accesso ai contenuti video e al gaming entro il 29 aprile. Il mercato dello streaming si evolve verso una gestione più centralizzata dei cataloghi. Con il lancio della nuova chiavetta HD, il produttore non si limita a vendere un hardware più compatto, ma punta a risolvere il problema della frammentazione dei servizi. L’obiettivo è trasformare il televisore nel centro nevralgico dell’intrattenimento domestico, dove la ricerca di un film o di un evento sportivo non richieda più di saltare da un’applicazione all’altra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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