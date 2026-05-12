Più parchi e piste ciclabili | ecco come diventerà il Tevere nei prossimi anni nel piano del Comune di Roma

Il Comune di Roma ha approvato un piano che prevede l’ampliamento di parchi e piste ciclabili lungo il fiume Tevere nei prossimi anni. Il progetto mira a migliorare la fruizione del corso d’acqua e a ottimizzare la gestione del territorio circostante. La nuova strategia si inserisce in uno strumento di pianificazione che punta a influenzare lo sviluppo urbanistico della zona.

Roma Capitale dispone di un nuovo strumento che, in prospettiva, sarà utile per ottimizzare la gestione del Tevere, migliorandone la fruizione da parte dei romani.L’assemblea capitolina ha votato, nella giornata del 12 maggio, il Piano strategico e operativo (PSO) del principale fiume capitolino.🔗 Leggi su Romatoday.it

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