Nuove piste ciclabili nei Municipi | Potenziare il bike sharing anche nei quartieri più periferici

In città si lavora per aumentare le piste ciclabili e migliorare il servizio di bike sharing. L’obiettivo è estendere le bici condivise anche nelle zone più lontane dal centro, coinvolgendo tutti i municipi. La proposta riguarda l’ampliamento delle infrastrutture per le biciclette e l’installazione di nuove stazioni di noleggio nei quartieri periferici. L’intervento mira a rendere più accessibile e diffuso il sistema di mobilità sostenibile.

Potenziare il servizio di bike sharing in tutti i municipi di Bari, puntando all'espansione del sistema anche nei quartieri periferici della città. La questione è stata oggi al centro della seduta della Commissione Decentramento del Comune di Bari, presieduta dal consigliere Antonello Delle.🔗 Leggi su Baritoday.it

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