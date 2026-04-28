Nuove piste ciclabili nei Municipi | Potenziare il bike sharing anche nei quartieri più periferici

Da baritoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città si lavora per aumentare le piste ciclabili e migliorare il servizio di bike sharing. L’obiettivo è estendere le bici condivise anche nelle zone più lontane dal centro, coinvolgendo tutti i municipi. La proposta riguarda l’ampliamento delle infrastrutture per le biciclette e l’installazione di nuove stazioni di noleggio nei quartieri periferici. L’intervento mira a rendere più accessibile e diffuso il sistema di mobilità sostenibile.

Potenziare il servizio di bike sharing in tutti i municipi di Bari, puntando all'espansione del sistema anche nei quartieri periferici della città. La questione è stata oggi al centro della seduta della Commissione Decentramento del Comune di Bari, presieduta dal consigliere Antonello Delle.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

A Monza ci si sposterà sempre di più in bicicletta: le nuove piste ciclabili (anche in corso Milano)Nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato nell’autunno del 2024 era stato annunciato.

Il bike sharing a Monza si rinnova: 60 nuove bici (non elettriche) e novità nelle 22 stazioniLa mobilità lenta a Monza si rinnova: arrivano (anche ) le biciclette tradizionali.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La nuova ciclabile di Catania è un disastro; Messina, pista ciclabile attorno al lago di Ganzirri: fine lavori entro il 30 giugno - RTP; Le piste ciclabili e i veronesi. Quanto vengono utilizzate?; Spinea rilancia sicurezza e mobilità: zona 30 al Graspo d'Uva, nuove piste ciclabili e più parchi.

nuove piste ciclabili neiNuove piste ciclabili prendono forma a Palermo: quali sono e il punto sui lavoriCantieri ai lati delle strade e vie transennate: come già annunciate alla fine del 2025, sono in arrivo nuove ciclovie in giro per la città. A che punto siamo ... balarm.it

nuove piste ciclabili neiBrugherio, un’estate di cantieri: al via i lavori tra Kennedy, Marsala, viale Lombardia e MoncuccoNei prossimi giorni iniziano i lavori che modificheranno la viabilità tra Kennedy, Marsala e viale Lombardia, con cantieri fino al 2027. Previsti nuove rotatorie, piste ciclabili e il rifacimento comp ... mbnews.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.