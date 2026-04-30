Pittella rievoca Franco Adamo | l’eredità politica in Basilicata

Tre anni dopo la sua scomparsa, il politico ha ricordato Franco Adamo durante una cerimonia a Albano di Lucania. Il sindaco socialista ha sottolineato il ruolo di Adamo nella storia locale e ha espresso l’intenzione di rafforzare il legame tra il territorio e le istituzioni. L’evento ha coinvolto rappresentanti della comunità e figure politiche, contribuendo a mantenere vivo il ricordo dell’ex dirigente.

? Cosa sapere Gianni Pittella commemora Franco Adamo ad Albano di Lucania a tre anni dalla morte.. Il ricordo del sindaco socialista punta a rilanciare il legame tra territorio e istituzioni.. A tre anni dalla scomparsa di Franco Adamo, Gianni Pittella rievoca l’impegno del primo cittadino di Albano di Lucania e la sua eredità politica nel cuore della Basilicata. Il ricordo di un uomo che ha segnato profondamente la storia sociale lucana torna a essere protagonista nelle riflessioni di Gianni Pittella. In questo terzo anniversario dalla morte di Franco Adamo, l’attenzione si concentra non solo sulla figura del, ma sul valore del servizio pubblico che egli ha incarnato durante i suoi anni di attività come segretario provinciale del Partito Socialista e come sindaco di Albano di Lucania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pittella rievoca Franco Adamo: l’eredità politica in Basilicata Notizie correlate La scomparsa di Biagio De Giovanni, Pittella: Addio a un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista“Con Biagio De Giovanni scompare un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista. Politica locale e gestione emergenze in BasilicataLa Basilicata si trova oggi al crocevia di sfide storiche, dove le emergenze non sono mai eventi isolati ma sintomi di una crisi sistemica che...