Pitbull sequestrato | Ha morso due persone

Lo scorso 30 aprile, al mattino presto, i carabinieri hanno sequestrato un cane di razza pitbull perché avrebbe morso due persone. L’animale è stato portato in una struttura veterinaria per ricevere le cure necessarie. Le autorità hanno avviato accertamenti sul caso e sulla situazione del cane. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. I dettagli dell’episodio sono stati comunicati dalle forze dell’ordine.

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