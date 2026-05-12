Pitbull sequestrato | Ha morso due persone
Lo scorso 30 aprile, al mattino presto, i carabinieri hanno sequestrato un cane di razza pitbull perché avrebbe morso due persone. L’animale è stato portato in una struttura veterinaria per ricevere le cure necessarie. Le autorità hanno avviato accertamenti sul caso e sulla situazione del cane. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. I dettagli dell’episodio sono stati comunicati dalle forze dell’ordine.
Cane sequestrato: ha bisogno di cure. Lo scorso 30 aprile al mattino presto, i carabinieri della Stazione di San Giuliano Terme, congiuntamente alla polizia locale e al Nucleo Guardie Zoofile Nogra di Pisa, hanno sequestrato un cane di razza Pitbull (maschio) in un terreno con annesso in legno usato come “abitazione”, in una frazione di San Giuliano Teme, cane giudicato pericoloso dalla Asl di Pisa a seguito di due episodi (morsicature) in cui erano stati coinvolti due cittadini della frazione, spiega il Nogra. Il proprietario, di origini straniere senza fissa dimora "ha opposto inizialmente resistenza al sequestro del cane, che...🔗 Leggi su Lanazione.it
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