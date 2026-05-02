Durante una giornata di vacanza sull’isola di Ponza, un bambino di sette anni è stato morso da un pitbull mentre si trovava con i genitori in una delle piazze principali. Testimoni riferiscono che il cane non si staccava più, causando gravi ferite al bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Un episodio drammatico ha segnato quella che doveva essere una tranquilla giornata di vacanza. Un bambino di sette anni è stato aggredito da un cane mentre si trovava insieme ai genitori in una delle piazze principali dell’isola di Ponza, in provincia di Latina. L’attacco è avvenuto all’improvviso, trasformando una semplice passeggiata in un momento di grande paura per la famiglia e per i presenti. Le condizioni del piccolo sono apparse subito serie, rendendo necessario un intervento rapido dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due cani sarebbero usciti da un cancello lasciato aperto, probabilmente per errore. Uno dei due animali, un pitbull, si sarebbe scagliato contro il bambino, mordendolo a una gamba e provocandogli ferite importanti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo morso da un pitbull: “Non si staccava più”. Tragedia

BIMBO DI 2 ANNI SBRANATO DAL PITBULL DI FAMIGLIA: ERA ANDATO IN GIARDINO PER ACCAREZZARLO

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