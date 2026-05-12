Pistoiese tempo di analisi È mancata la maturità
Dopo l'eliminazione nei playoff per mano del Piacenza, i dirigenti e i tifosi della Pistoiese si interrogano sui motivi della sconfitta. La partita ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, che si sono soffermati sulle cause di una stagione che si è conclusa prima del previsto. Le analisi e le valutazioni sulla prestazione della squadra sono iniziate immediatamente, in un clima di attenta riflessione.
Cosa è andato storto? La domanda, dalle parti di via delle Olimpiadi, è sorta spontanea fin dai primi minuti successivi all’eliminazione playoff per mano del Piacenza. E forse già prima, quando è sfumata la promozione diretta. Domenica al Melani è andato in scena un vero e proprio dramma sportivo, strutturato in più capitoli: l’espulsione di Rizq, l’autorete di Pellegrino, il rigore non concesso, le lacrime sul rettangolo verde dopo il triplice fischio. In 120 minuti si sono ridotte in frantumi le chance di vincere i playoff e, conseguentemente, di avere una vista privilegiata sul panorama del ripescaggio. ‘Cos’è andato storto?’ è però un interrogativo che dirigenza e gruppo squadra dovranno porsi anche in merito all’intera stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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