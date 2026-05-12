Pistoiese tempo di analisi È mancata la maturità

Dopo l'eliminazione nei playoff per mano del Piacenza, i dirigenti e i tifosi della Pistoiese si interrogano sui motivi della sconfitta. La partita ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, che si sono soffermati sulle cause di una stagione che si è conclusa prima del previsto. Le analisi e le valutazioni sulla prestazione della squadra sono iniziate immediatamente, in un clima di attenta riflessione.

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