Il sindaco ha commentato la situazione della sanità regionale, definendola una sfida mancata. Ha evidenziato come il sistema sanitario toscano si trovi di fronte a una contraddizione che non può più essere ignorata. Le sue parole si concentrano sulle difficoltà attuali e sulle problematiche che coinvolgono il settore, sottolineando la complessità della realtà sanitaria in questa regione.

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro parla della sanità regionale definendola "una sfida mancata." "La sanità toscana – dice – si trova oggi di fronte a una contraddizione che non può più essere ignorata. Da una parte, una stagione di investimenti senza precedenti, alimentata in larga misura dalle risorse del Pnrr; dall’altra, una difficoltà crescente nel trasformare queste risorse in servizi reali, accessibili e funzionanti per i cittadini. Il rischio, sempre più evidente, è quello di costruire una rete di strutture moderne, ben progettate sulla carta, ma incapaci di rispondere concretamente ai bisogni delle persone. Case di comunità e ospedali di comunità nascono infatti con una missione chiara: rafforzare la sanità territoriale, alleggerire la pressione sugli ospedali, garantire prossimità e continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’analisi del sindaco: "La sanità regionale rischia di essere una sfida mancata"

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Lombardo: «Partita di cuore, successo di squadra». L'analisi del tecnico blucerchiato è online sul nostro canale YouTube. #SampEmpoli | #SerieBKT #ForzaDoria - facebook.com facebook

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