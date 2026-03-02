Sabato la sconfitta con la Pistoiese | solo tre punti in 7 partite Progresso | rischio playout Il tempo c’è ora serve la svolta

Sabato la squadra ha perso contro la Pistoiese, portando a soli tre punti raccolti in sette partite. La posizione in classifica si è deteriorata, aumentando il rischio di dover disputare i playout. La squadra ha ancora del tempo per cambiare rotta, ma ora diventa fondamentale trovare una svolta per evitare le conseguenze peggiori. La situazione in classifica si è fatta più critica rispetto a qualche settimana fa.

Con il margine di vantaggio sulla zona playout che si è assottigliato, è ufficialmente arrivato il tempo di svoltare per il Progresso di Mattia Graffiedi che, reduce dall'immeritata sconfitta di misura rimediata nell'anticipo di sabato sul campo della corazzata Pistoiese, ha assoluto bisogno di una scintilla per evitare di risprofondare nelle retrovie della classifica del girone D di Serie D. I numeri parlano chiaro: nelle ultime sette uscite ufficiali, il team di Castel Maggiore ha infatti raccolto il magrissimo bottino di tre punti frutto di altrettanti pareggi e, quando all'appello mancano ancora otto partite, è lecito affermare che servirà una rapida svolta positiva non tanto a livello di prestazioni, quanto dal punto di vista dei risultati.