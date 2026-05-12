Pisa Translations Awards 2026 | ecco chi sono i dieci finalisti

Dalla narrativa al reportage, con autori provenienti da diversi paesi, sono stati annunciati i dieci finalisti della sesta edizione del Pisa Translation Awards. Questo riconoscimento premia ogni anno le migliori traduzioni di libri pubblicati da case editrici indipendenti nell’anno precedente. La cerimonia di premiazione si terrà a Pisa, in Italia, con una giuria composta da professionisti del settore editoriale. I vincitori saranno annunciati durante l’evento dedicato.

Dalla narrativa al reportage, con le voci di autori internazionali, sono dieci i finalisti della sesta edizione del Pisa Translation Awards, il riconoscimento che ogni anno premia le migliori traduzioni di libri pubblicati da case editrici indipendenti nell’anno solare precedente. Nato in seno al Pisa Book Festival, punto di riferimento per l’editoria indipendente, il premio valorizza il ruolo dei traduttori nella circolazione delle idee e delle conoscenze. Al tempo stesso, mette in luce la ricchezza dell’editoria indipendente italiana, capace di ampliare con ricerca e cura l’offerta editoriale per i lettori. Il Pisa Translation Awards è ideato e promosso dal Pisa Book Festival in collaborazione con il Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica dell’Università di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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