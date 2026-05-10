La semifinale di Amici 2026 si è conclusa, portando alla definizione dei finalisti del talent show trasmesso da Canale 5. Il programma, condotto da Maria De Filippi, ha visto i concorrenti affrontarsi in una serie di prove nelle ultime settimane. Ora si conoscono i nomi di chi accederà alla finale che si terrà il 17 maggio 2026, conclusione di un anno scolastico ricco di sfide e performance.

. La Semifinale è appena terminata e ora possiamo fornirvi i nomi di tutti i finalisti del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che, dopo un lungo anno scolastico, è giunto alle battute finali. Ormai manca davvero poco all’elezione del vincitore e a giocarsi la possibilità di alzare la coppa come Alessandra Amoroso, Emma Marrone e molti altri artisti saranno solo alcuni dei membri delle squadre degli Zerbi-Cele, dei Cucca-Pepa e dei Petti-Lo. Chi sono i finalisti di Amici 2026? Tre ballerini in lotta per il titolo Semifinale super agguerrita. La Finale sarà ricca di colpi di scena.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi sono i finalisti di Amici 2026? Ecco chi accede alla Finale del 17 maggio 2026

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Amici 25 Ecco i sondaggi su chi accede al serale risultati clamorosi

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