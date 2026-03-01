La classifica del Festival | ecco chi sono i 5 finalisti

Durante il Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i risultati della classifica, svelando i cinque finalisti. Poco prima, aveva comunicato i nomi che si posizionavano dal trentesimo al sesto posto. La serata prosegue con le ultime fasi della competizione, mentre si aspetta di conoscere i vincitori finali. La presentazione dei risultati si è svolta in diretta, coinvolgendo pubblico e artisti presenti in sala.

Sta per giungere al termine anche questo Festival di Sanremo 2026. Pochi istanti fa Carlo Conti ha annunciato la classifica dal trentesimo al sesto posto. Non sono mancate le proteste da parte dei presenti al teatro Ariston, in particolare per il posizionamento di Serena Brancale, a sorpresa “solo” al nono posto. I finalisti sono: Sal Da Vinci, Fedez-Masini, Arisa, Ditonellapiaga e Sayf. La classifica di Sanremo 2026. 6 Nayt 7 Fulminacci 8 Ermal Meta 9 Serena Brancale 10 Tommaso Paradiso 11 Lda & Aka 7even 12 Luchè 13 Bambole di pezza 14 Levante 15 J-Ax 16 Tredici Pietro 17 Samurai Jay 18 Raf 19 Malika Ayane 20 Enrico Nigiotti 21 Maria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Michele Bravi lo ha detto chiaro dal palco del Festival di Sanremo: «Noi abbiamo la fortuna di stare qui a festeggiare, ma non dimentichiamoci di quel che succede nel mondo». In mezzo a luci, applausi e classifiche, una frase che riporta tutti con i piedi per terr facebook