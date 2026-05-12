Pisa-Napoli c' è già il nome di un assente sicuro tra gli azzurri
In vista della partita tra Pisa e Napoli, si registra già l’assenza di un giocatore importante tra gli azzurri. L’allenatore ha comunicato che uno dei suoi calciatori non sarà disponibile per la sfida decisiva in chiave Champions League. La squadra si prepara alla gara senza questa pedina fondamentale, che mancherà nella formazione titolare. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione, con obiettivi europei ancora da conquistare.
Antonio Conte perde un elemento importante del suo scacchiere in occasione della sfida decisiva in chiave Champions contro il Pisa.Il tecnico del Napoli, infatti, dovrà rinunciare a Matteo Politano, che sarà fermato dal Giudice sportivo per squalifica.L'esterno azzurro, che era diffidato, è stato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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