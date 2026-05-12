Pisa-Napoli c' è già il nome di un assente sicuro tra gli azzurri

In vista della partita tra Pisa e Napoli, si registra già l’assenza di un giocatore importante tra gli azzurri. L’allenatore ha comunicato che uno dei suoi calciatori non sarà disponibile per la sfida decisiva in chiave Champions League. La squadra si prepara alla gara senza questa pedina fondamentale, che mancherà nella formazione titolare. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione, con obiettivi europei ancora da conquistare.

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