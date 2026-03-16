Mercato Napoli spunta il nome di Calafiori! Gli azzurri lo seguono la posizione dell’Arsenal

Nel mercato estivo, il Napoli si concentra su un possibile acquisto di Calafiori, mentre l'Arsenal mantiene la sua posizione. La squadra azzurra sta valutando questa opzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa riguarda specificamente il difensore, e al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione resta aperta e soggetta a eventuali sviluppi.

Il Napoli guarda al mercato estivo come un’occasione ghiotta per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Certo, molto dipenderà da quello che sarà l’epilogo di questa stagione ed il piazzamento definitivo che gli azzurri conquisteranno al termine del campionato. Arrivare tra le prime quattro ed assicurarsi un posto alla prossima Champions League, va da sé, è una priorità assoluta per i ragazzi di Conte. Napoli, per il mercato spunta Calafiori. Giovanni Manna si guarda intorno ormai da mesi, pronto a tenere d’occhio quei giocatori che potrebbero fare al caso di Conte per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da TeamTalk,... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, spunta il nome di Calafiori! Gli azzurri lo seguono, la posizione dell’Arsenal Articoli correlati Leggi anche: Napoli, Schira: «Gli azzurri seguono Tiago Gabriel. Corvino chiede almeno 30 milioni» Mercato Napoli, il sogno azzurro in Argentina: spunta il nomeExequiel Zeballos, il giovane talento argentino del Boca Juniors, è diventato uno dei nomi più caldi del mercato sudamericano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercato Napoli Temi più discussi: MERCATO NAPOLI, SPUNTA SINGO: IL GALATASARAY PERÒ VUOLE TRATTENERLO; Napoli su Tiago Gabriel, è il primo nome sulla lista di Manna: i dettagli – Mattino; In un mercato spunta un manoscritto del 1500 di un notaio di Amalfi: era stato rubato, recuperato dai carabinieri; Calciomercato Napoli, una big di Premier sulle tracce di Elmas: spunta un retroscena delle ultime settimane. Spunta già il primo nome del mercato estivo del NapoliIl Napoli guarda già alla prossima stagione e potrebbe muovere con anticipo le prime pedine sul mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ... dailynews24.it Il Mattino- Napoli, De Laurentiis già scatenato per il prossimo mercato: pronti 150 milioni di euro da investireL’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata su quello che sarà il mercato estivo del Napoli. Secondo il noto quotidiano campano, Aurelio De Laurentiis, vista la sua enorme disponibilità economi ... gonfialarete.com Conte-Napoli, avanti insieme ma con chiarezza sul mercato Il futuro tra Antonio Conte e il Napoli resta legato alle strategie del prossimo mercato. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che analizza il possibile scenario tra il tecnico e il club azzurro in vista d - facebook.com facebook