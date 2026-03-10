Napoli il sostituto di Romelu Lukaku è un nome già accostato agli azzurri la scorsa estate?

Il Napoli sta considerando varie operazioni di mercato in vista della prossima estate, concentrandosi su rinforzi e cessioni per migliorare la rosa. Tra i nomi che circolano c’è anche quello del sostituto di Lukaku, già accostato agli azzurri la scorsa estate. La società azzurra sta valutando attentamente le opzioni per rafforzare la squadra prima dell’inizio della nuova stagione.

Il Napoli si prepara a vivere mesi intensi in vista del prossimo mercato estivo. La società azzurra sta già iniziando a valutare diverse possibili operazioni sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dal futuro di Antonio Conte: la sua eventuale permanenza sulla panchina partenopea potrebbe infatti orientare diverse scelte strategiche. Tra i nomi che potrebbero salutare la città c’è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, arrivato per portare esperienza e peso offensivo, non è certo di restare anche nella prossima stagione. Nel caso in cui Lukaku dovesse effettivamente partire, il Napoli potrebbe tornare a sondare un profilo già accostato agli azzurri in passato: Darwin Nunez. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Romelu Lukaku potrebbe salutare già la prossima estateRomelu Lukaku e il Napoli, un matrimonio che potrebbe interrompersi già nell’estate 2026.

Napoli, vittoria importantissima a Verona: la decide Romelu LukakuIl Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas Verona, ma nel recupero la vince con Romelu Lukaku.

Gol Salto Romelu Lukaku Pastikan Kemenangan Napoli 1-2 dari Verona #seriea

Napoli, De Bruyne e Lukaku: la nuova coppia di ConteUn abbraccio lungo 79 partite e oltre 5mila minuti. Quelli che Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku hanno dovuto attendere in campo prima di potersi ritrovare a giocare insieme con una maglia che ... ilmattino.it

Lukaku riparte: il gigante belga guida di nuovo il NapoliRomelu Lukaku ha affrontato mesi complessi tra infortuni e recupero, un periodo in cui la carriera e la vita personale si sono intrecciate in un percorso di resilienza, come citato nel Corriere dello ... ilnapolionline.com

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne non avevano mai giocato insieme per un club in campionato Napoli-Torino acquista una valenza ancora più importante perchè la prima volta Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al p - facebook.com facebook

1 - Contro il Torino Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno disputato minuti insieme in campo con la stessa squadra in un match nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta in carriera. Coppia. #NapoliTorino #SerieA x.com