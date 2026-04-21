Napoli si rivede Neres a Castel Volturno | ecco quando può tornare a disposizione

A circa tre mesi dall’intervento chirurgico alla caviglia sinistra, avvenuto il 25 gennaio a Londra, l’attaccante si è riaggregato al gruppo a Castel Volturno. Dopo 85 giorni di assenza, ha ripreso gli allenamenti. La sua presenza rappresenta un passo importante nel percorso di recupero, anche se non è ancora stato comunicato quando potrà tornare a disposizione della squadra.

David Neres riprende gli allenamenti a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’intervento chirurgico alla caviglia sinistra, operato il 25 gennaio a Londra. Il rientro in campo rimane fissato tra fine marzo e inizio aprile, in linea con i piani del Napoli. Neres, la riatletizzazione inizia oggi a Castel Volturno. L’attaccante brasiliano ha completato la fase di recupero domiciliare e ora entra nella fase cruciale della riatletizzazione. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’infortunio richiede ancora tempo prima di riconsegnare il giocatore a Conte. La progressione sarà graduale: da oggi Neres lavora sul campo con i preparatori atletici per ricostruire la resistenza muscolare della caviglia operata.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, si rivede Neres a Castel Volturno: ecco quando può tornare a disposizione Notizie correlate Leggi anche: Verso Napoli-Cremonese: si rivede David Neres a Castel Volturno Napoli, Neres torna a Castel Volturno: prosegue il recuperoNapoli, Neres torna a Castel Volturno: prosegue il recupero"> NAPOLI – Buone notizie dall’infermeria azzurra. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tensione Lukaku-SSC Napoli, il belga evita anche Conte a Castel Volturno: la ricostruzione; Blitz Lukaku, si va verso il divorzio a fine anno! Ecco cosa trapela dal suo entourage; Gazzetta - De Bruyne resterà a Napoli a prescindere che in panchina ci sia Conte o un altro; Tra oggi e domani si saprà di più sul rientro di Rrahmani! Potrebbe farcela con la Lazio, le ultime. Neres a Castel Volturno, il Napoli non rischia. I probabili tempi di recuperoAudio generato in automatico e letto da voce virtuale: potrebbe non funzionare sempre correttamente, o esserci difetti di pronuncia o intonazione. David Neres, attaccante del Napoli, è tornato in quel ... areanapoli.it Verso Napoli-Cremonese: si rivede David Neres a Castel VolturnoForzAzzurri.net - L'esterno brasiliano è rientrato per continuare il percorso di riatletizzazione. Il Napoli procede la preparazione in vista del prossimo impegno di ... forzazzurri.net #Neres è finalmente tornato a Castel Volturno per completare il suo iter riabilitativo. Dovrebbe tornare in campo per le ultime 2/3 gare della stagione Quanto ci sei mancato #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #ForzaNapoli #sscnapoli #napoli - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Anguissa all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com