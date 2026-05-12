Sicurezza 50 daspo ai tifosi e 13 ammonimenti per stalking | il report della Questura

Da pisatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha emesso 50 daspo nei confronti di tifosi e ha ammonito 13 persone per episodi di stalking. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata nel rafforzare le misure di sicurezza e contrastare comportamenti illeciti. Nel report ufficiale vengono dettagliate le operazioni svolte e i provvedimenti adottati negli ultimi tempi. La questura ha inoltre evidenziato un aumento delle attività di controllo nel territorio.

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Intensificazione da parte della polizia di Stato dell’azione di contrasto al degrado e alla criminalità. "Dall’inizio dell’anno, l’adozione sistematica di misure di prevenzione ha permesso di colpire con precisione le fenomenologie di rischio che minacciano l’ordine pubblico e la sicurezza dei.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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