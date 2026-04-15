Dopo l' incidente tra auto e moto a Rivoli scattano i controlli sul centauro | guidava sotto l' effetto di droga denunciato

A fine marzo 2026, in via Sestriere a Rivoli, si è verificato un incidente tra un'auto Fiat 500 e una moto Yamaha. Dopo gli accertamenti, è emerso che il motociclista guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati avviati controlli sul centauro, che è stato denunciato per guida sotto l’effetto di droga. La dinamica dell’incidente viene ancora approfondita dalle forze dell’ordine.

Un incidente stradale avvenuto a fine marzo 2026 in via Sestriere a Rivoli aveva coinvolto un'auto Fiat 500 e una moto Yamaha. Ad avere la peggio era stato il conducente della due-ruote, un giovane che aveva riportato lesioni ed era stato trasportato all’ospedale cittadino. Subito dopo l'accaduto.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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