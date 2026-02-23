Pedone travolto e ucciso nella notte in strada pirata della strada prima fugge poi si costituisce

Un uomo di 59 anni è stato investito e ucciso nella notte in via di Torrenuova, causa di un incidente causato da un'auto che ha travolto il pedone. Il conducente, un ragazzo di 22 anni, ha abbandonato il luogo dell’incidente ma si è presentato alle forze dell’ordine poco dopo. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La dinamica esatta resta ancora da chiarire.

Un uomo di 59 anni è stato investito e ucciso nella notte in via di Torrenuova. Il conducente, 22 anni, è fuggito dopo l'urto e si è poi costituito.

