Pirames International sponsor della Music Biz 2026 per il secondo anno consecutivo

Pirames International conferma il suo ruolo di sponsor alla Music Biz 2026, evento dedicato all’industria musicale, per il secondo anno consecutivo. La società, specializzata nella gestione dei dati, ha sostenuto l’iniziativa anche nelle precedenti edizioni, rafforzando la sua presenza nel settore. L’evento si svolge a Milano e riunisce professionisti e aziende legate alla musica e all’intrattenimento. La partecipazione di Pirames International si inserisce in un quadro di collaborazioni continuative con l’industria musicale.

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Federico Montesanto MILANO – Pirames International, data management company italiana leader nella distribuzione digitale, nella gestione dei diritti musicali e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche applicate all’industria musicale, sarà per il secondo anno consecutivo tra gli sponsor della Music Biz 2026, l’evento di riferimento del music business globale organizzato dalla Music Business Association (MBA), in programma ad Atlanta dall’11 al 14 maggio 2026. La conferenza riunisce ogni anno migliaia di professionisti dell’industria musicale provenienti da tutto il mondo — etichette discografiche, editori, distributori digitali, tech company, collecting society, artisti e manager — per quattro giorni di panel, workshop e networking dedicati all’evoluzione e alle sfide del settore musicale globale.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pirames International sponsor della Music Biz 2026 per il secondo anno consecutivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate SKEYE firma con Pirames International: il 27 marzo esce il nuovo singolo “Polaroid”Nuovo capitolo nel percorso artistico di SKEYE, nome d’arte di Maria Sara Costanzo, giovane cantautrice già vincitrice del Premio Lunezia 2025 nella... Leggi anche: Oleggio Magic Basket, è di nuovo festa: centrati i playoff per il secondo anno consecutivo Argomenti più discussi: Pirames International, rinnovata la partnership con la MBA; Pirames International, rinnovata la partnership con la MBA; Venerdì 8 maggio esce TERRA ROSSA, il nuovo singolo di YLENIA LUCISANO; Billy Corgan: in Europa con un progetto sugli Smashing Pumpkins. SkeyE firma con Pirames International e lancia il nuovo singolo PolaroidNuova tappa nel percorso artistico della giovane cantautrice SkeyE, nome d’arte di Maria Sara Costanzo, vincitrice del Premio Lunezia 2025 nella sezione Nuove Proposte. L’artista ha firmato un ... ilmessaggero.it