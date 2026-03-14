SKEYE firma con Pirames International | il 27 marzo esce il nuovo singolo Polaroid

SKEYE, artista nota come Maria Sara Costanzo, ha firmato un contratto con Pirames International. Il 27 marzo uscirà il suo nuovo singolo intitolato “Polaroid”. La cantautrice, già vincitrice del Premio Lunezia 2025 nella categoria “Nuove Proposte”, prosegue così il suo cammino musicale con questa nuova uscita. La data di lancio è stata comunicata ufficialmente.

Nuovo capitolo nel percorso artistico di SKEYE, nome d’arte di Maria Sara Costanzo, giovane cantautrice già vincitrice del Premio Lunezia 2025 nella sezione “Nuove Proposte”. L’artista ha infatti firmato con Pirames International, label che accompagnerà l’uscita del suo nuovo singolo “Polaroid”, disponibile da venerdì 27 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, distribuito in digitale da Pirames, rappresenta un passaggio importante nella crescita di SKEYE e conferma la direzione musicale di un progetto capace di parlare il linguaggio della nuova generazione. “Polaroid” è prodotto da Marco Zangirolami e scritto insieme a Danila Satragno, due firme che contribuiscono a dare al pezzo una veste sonora contemporanea, immediata e riconoscibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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