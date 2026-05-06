Interruzione dell’energia elettrica | chiuso l’asilo nido Il Bagnoro

Venerdì 8 maggio, tra le 8:00 e le 15:30, è programmata un’interruzione dell’energia elettrica nella zona del Bagnoro, che coinvolgerà anche l’asilo nido comunale. La sospensione si rende necessaria per consentire interventi tecnici sulla rete elettrica. Durante questo intervallo di tempo, l’asilo nido rimarrà chiuso e non sarà possibile accedere alle attività normalmente svolte nella struttura.

Dalle 8:00 alle 15:30 di venerdì 8 maggio, è prevista l’interruzione di energia elettrica nella zona del Bagnoro con interessamento dell’asilo nido comunale. Una specifica ordinanza dispone di conseguenza la chiusura per la giornata suddetta del plesso scolastico.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Interruzione della fornitura di energia elettrica: giovedì 19 marzo chiuso l’asilo nido comunale Il MattoArezzo, 16 marzo 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: giovedì 19 marzo chiuso l’asilo nido comunale Il Matto. Interruzione di energia elettrica a Lanciano: sospensione attività didattiche all'asilo RodariIl provvedimento è in programma lunedì 9 marzo per il plesso di scuola dell'infanzia in contrada Villa Andreoli, dove Enel effettuerà lavori sugli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Interruzione corrente elettrica all’impianto Lusia; Borgo San Lorenzo, interruzione dell’energia elettrica il 10 e 11 maggio; Avviso di interruzione di energia elettrica - Giovedì 7 maggio 2026; Interruzione dell’energia elettrica il 7 maggio a San Gavino Monreale: le vie interessate. Interruzione programmata dell’energia elettrica a Cerchio: ecco le informazioniCerchio. Il Comune di Cerchio informa la cittadinanza che, nella giornata di martedì 6 maggio 2026, sono previste interruzioni temporanee dell’energia ... marsicalive.it Interruzione dell’energia elettrica il 7 maggio a San Gavino Monreale: le vie interessateNuovo intervento programmato sulla rete elettrica nel centro abitato di San Gavino Monreale. La società e-Distribuzione ha comunicato che giovedì 7 maggio 2026 sarà effettuata un’interruzione temporan ... sangavinomonreale.net E-distribuzione avvisa l'interruzione dell'energia elettrica per venerdì prossimo, 8 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, nelle vie e nelle strade indicate nell'avviso. - facebook.com facebook Comune di VALDIDENTRO. Interruzione idrica via Plomp il giorno 27/04/2026 dalle 13:30 alle 15.30 x.com