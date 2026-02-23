Maletto inaugurato il nuovo centro di raccolta rifiuti

Il nuovo centro di raccolta rifiuti a Maletto apre le sue porte, migliorando la gestione dei rifiuti nel paese. La causa principale è la necessità di rendere più efficace la raccolta differenziata e ridurre l’abbandono di materiali nelle aree pubbliche. La struttura, situata vicino alla zona industriale, permette di smistare con più rapidità i materiali riciclabili. Ora, il centro si prepara a ricevere i primi rifiuti dai cittadini.

La struttura sarà accessibile alla cittadinanza tre giorni alla settimana: ogni lunedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 11:30 Migliora la qualità della raccolta differenziata del territorio di Maletto, uno dei comuni siciliani più virtuosi per il rispetto ambientale. È stato inaugurato oggi il nuovo centro di raccolta gestito da Ecocar in contrada Roccaro. "Da ora sarà possibile smaltire correttamente anche i rifiuti che non vengono normalmente intercettati dalla raccolta domiciliare, dai toner agli inerti agli ingombranti - afferma Benedetto Diana, referente di Ecocar - Riusciremo così a evitare gli abbandoni e la formazione di microdiscariche che, seppur sporadicamente, abbiamo riscontrato in questo territorio". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Centro raccolta rifiuti. Lunedì il nuovo centroLunedì ad Albinia apre il nuovo centro di raccolta dei rifiuti in località le Topaie.

Sondrio, aperto il nuovo Centro intercomunale di raccolta rifiutiA Sondrio è stato aperto ufficialmente il nuovo Centro intercomunale di raccolta rifiuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Inaugurato nuovo nido comunale a Grotta Perfetta, con 27 bimbiIl Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha inaugurato questa mattina il nuovo nido comunale Il piccolo cosmo di Siro in via Giana Anguissola, 102 nel Municipio Roma VIII. Presenti al taglio del nastro ... ansa.it