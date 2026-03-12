Avviato l' iter per il nuovo centro di raccolta rifiuti al Lido di Jesolo

È stato avviato l'iter per la costruzione di un nuovo centro di raccolta rifiuti al Lido di Jesolo. La struttura, gestita da Veritas, avrà una superficie di circa 3.000 metri quadrati e sarà collocata in via La Bassa Nuova, nello stesso sito dell’attuale impianto. La realizzazione del nuovo centro è prossima all’inizio.

Stanziati 2 milioni di euro per la struttura su una superficie di 3mila metri quadrati. L'operazione in collaborazione tra Veritas e il Comune Si avvicina la realizzazione del nuovo centro di raccolta di Veritas al lido di Jesolo: sarà ampio circa 3mila metri quadrati e si troverà in via La bassa nuova, nella stessa area che ospita l'attuale struttura. Veritas ha affidato l'incarico tecnico per la verifica dello studio di fattibilità, ed entro la fine di quest'anno conta di dare il via ai cantieri o, quanto meno, di avere pronto lo studio. I lavori del nuovo centro di raccolta, che costeranno circa 2 milioni di euro, dureranno un anno e tutto l'iter sarà seguito da Veritas su delega del Comune di Jesolo.