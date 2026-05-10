Porsche Carrera Cup Italia | 2 podi e tanta sfortuna per Ebimotors a Misano

Nel fine settimana di Misano Adriatico, durante la seconda tappa della Porsche Carrera Cup Italia 2026, la squadra Ebimotors ha conquistato due piazzamenti a podio ma ha anche affrontato diversi episodi sfortunati. Nella gara in Michelin Cup, Andrea Galli ha ottenuto il suo primo podio in carriera, chiudendo terzo. La partecipazione complessiva della squadra è stata caratterizzata da momenti positivi e difficoltà durante le corse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luci ed ombre per Ebimotors nella seconda tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2026. Nel fine settimana romagnolo di Misano Adriatico, arriva il primo podio in carriera per Andrea Galli, terzo in gara 2 in Michelin Cup (numero 75, Ebimotors – Centro Porsche Varese). Si piazza secondo in gara 1 Alex De Giacomi (numero 67, Ebimotors – Centro Porsche Varese), sempre nella classifica destinata ai gentleman driver. Vediamo quanto accaduto nel fine settimana. GARA 1. Dopo delle buone qualifiche, Alberto Cerqui (Ebimotors – Centro Porsche Piacenza, numero 3) parte dalla decima posizione ed è abile a dribblare toccate in gara (sono ben tre gli ingressi della safety car).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrera Cup Italia: 2 podi e tanta sfortuna per Ebimotors a Misano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Porsche Carrera Cup Italia 2026 | Runde 1 in Imola: Rennen 1 (Deutsch) Notizie correlate Porsche Carrera Cup Italia 2026: i risultati di EbimotorsLa stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia è partita da Imola, con un week end baciato dal sole, che ha messo in evidenza uno dei campionati... Alex De Giacomi: con Ebimotors in Porsche Carrera Cup Italia 2026Un’altra pedina importante nella scacchiera 2026 della Porsche Carrera Cup Italia viene svelata, per il team Ebimotors. Argomenti più discussi: La Porsche Carrera Cup Italia torna in pista a Misano per il secondo atto; A Misano la seconda prova della Porsche Carrera Cup Italia; Carrera Cup Italia | Seconda tra notte e giorno a Misano: orari e tv; La Porsche Carrera Cup Italia torna in pista a Misano per il secondo atto.