Il Comune ha approvato un nuovo regolamento che prevede l’uso di codici per accedere al centro storico. Per superare i pilomat, le colonnine che si alzano e abbassano per controllare i veicoli, sarà necessario inserire un codice specifico. Questa misura riguarda i varchi controllati e mira a regolare l’ingresso nel cuore della città.

Per entrare nel cuore del centro storico sarà una questione di codici. Il Comune ha approvato il regolamento per l’utilizzo dei varchi comandati da pilomat, le colonnine che possono scendere nella pavimentazione stradale o diventare una barriera per i veicoli. Il regolamento disciplina le modalità di rilascio, gestione e utilizzo dei codici di accesso per i varchi regolamentati dai dissuasori mobili. I pilomat sono sei, di cui due attivi 24 ore su 24 (in Corso d’Augusto all’intersezione con via Verdi e via Giovanni XXIII e in Piazza Malatesta), gli altri attivi per fasce orarie (in notturna, dalle 23 alle 05-06 del mattino e il mercoledì e sabato dalle 8 alle 13 nei giorni del mercato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Codici per entrare in centro. Le regole per superare i pilomat

Rimini: 6 dissuasori, regole per i codici di accesso al centroLa sicurezza del cuore di Rimini ha appena ricevuto un nuovo livello di protezione attraverso l’approvazione formale da parte della Giunta comunale...

Pilomat? "Saranno un supporto per il commercio". Tanti movimenti di negozi in centro e c'è il caso kebab tra 'le belle vetrine'In corrispondenza di alcuni varchi del centro storico, tra qualche mese, verranno installati dei dissuasori che bloccheranno il traffico solo nel...

Tutti gli aggiornamenti su Codici per entrare in centro Le regole...

Temi più discussi: Codici per entrare in centro. Le regole per superare i pilomat; Un team legale in stile Friends: Calici & Codici con Silvia Colombo (CNP); Ezviz HP7 Pro recensione: il videocitofono che permette di entrare in casa scansionando le mani; Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara: i codici della serata finale.

Codici per entrare in centro. Le regole per superare i pilomatPer entrare nel cuore del centro storico sarà una questione di codici. Il Comune ha approvato il regolamento per ... ilrestodelcarlino.it

Elodie, per la data a San Siro circolano ancora i codici promo per entrare a 10 euroMancano ormai pochi giorni alla prima data in uno stadio per Elodie. Appuntamento per l’8 giugno a San Siro, con bis il 12 giugno al Maradona di Napoli. Si griderà al sold out? Possibile. Anche se sul ... affaritaliani.it

La giunta ha definito regolamento per rilascio, gestione e utilizzo dei codici di accesso #Rimini #Attualita x.com

Codici Associazione Consumatori ha attivato i propri canali per fornire assistenza ai passeggeri facebook