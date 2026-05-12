L’ente statistico ha diffuso i dati sull’economia italiana riferiti ai mesi di marzo e aprile 2026. Secondo le rilevazioni, il prodotto interno lordo del paese si è posizionato sopra quello francese, ma rimane inferiore rispetto a quello spagnolo e tedesco. Questi numeri indicano la performance economica dell’Italia rispetto alle principali economie europee in un periodo segnato da diverse dinamiche di mercato.

Pil italiano ancora in crescita nel primo trimestre. Nel primo trimestre del 2026 il ciclo economico internazionale è caratterizzato da un marcato dinamismo della regione asiatica, una buona performance degli Stati Uniti e una persistente debolezza in Europa. È quanto sottolinea l’Istat nella nota sull’economia italiana. I dati disponibili, spiega l’ente statistico, incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, che sta determinando una forte riduzione nell’offerta e un marcato rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche. Le prospettive restano incerte, strettamente legate alla durata della guerra e ai suoi effetti sul mercato energetico.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pil italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania

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