Pietro Gugliotta si è suicidato | l’ex gregario della Banda della Uno Bianca si è impiccato a 65 anni

A gennaio, a Colle d’Arba in provincia di Pordenone, un uomo di 65 anni si è tolto la vita impiccandosi. Si tratta di un ex assistente di polizia e membro della Banda della Uno Bianca, conosciuto per il suo passato nel settore delle forze dell’ordine. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sull’evento.

Pietro Gugliotta, ex assistente di polizia e gregario della Banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a 65 anni lo scorso gennaio a Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. Pensionato da un anno, aveva cercato di farsi una nuova vita dopo la scarcerazione nel 2008. La notizia è emersa solo ora, a quattro mesi di distanza, mentre il caso torna d’attualità per l’intervista di Roberto Savi a “Belve Crime”. Pensionato da un anno,.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

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