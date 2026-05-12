Pietro Grasso a Carpi il racconto del Maxi Processo che cambiò la storia d' Italia

Mercoledì 13 maggio, l’ex magistrato e procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso sarà a Carpi per presentare il suo ultimo libro 'U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra (Feltrinelli, 2026). L’appuntamento è alle 21.15, al cinema Eden e sarà preceduto, alle 19, dalla proiezione del film "La.🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Ad Albignasego Pietro Grasso presenta il libro “’U Maxi: dentro il processo a Cosa Nostra”

Leggi anche: Quel processo oltre la storia. Grasso: sfida a Cosa Nostra

Argomenti più discussi: Ne vale la pena, al cinema Eden incontro con Pietro Grasso; Pietro Grasso a Carpi: un viaggio nel maxi processo a Cosa Nostra; Massimo Zamboni presenta 'Pregate per ea' a Carpi.

Mercoledì a Carpi incontro con Pietro GrassoMercoledì 13 maggio, l’ex magistrato e procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso sarà a Carpi per presentare il suo ultimo libro ‘U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra (Feltrinelli, 2026). L’ap ... sassuolo2000.it