Pietro Grasso a Carpi il racconto del Maxi Processo che cambiò la storia d' Italia
Mercoledì 13 maggio, l’ex magistrato e procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso sarà a Carpi per presentare il suo ultimo libro 'U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra (Feltrinelli, 2026). L’appuntamento è alle 21.15, al cinema Eden e sarà preceduto, alle 19, dalla proiezione del film "La.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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