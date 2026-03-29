Venerdì 27 marzo alle ore 20 si terrà ad Albignasego la presentazione del libro “’U Maxi: dentro il processo a Cosa Nostra”. L’evento coinvolge Pietro Grasso, che discuterà del contenuto dell’opera. L’incontro si svolgerà in un luogo pubblico della città e sarà aperto al pubblico interessato.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Un appuntamento di grande rilievo civile e culturale quello in programma venerdì 27 marzo alle ore 20.30 presso il Tecnogas Auditorium di Albignasego, che ospiterà la presentazione del libro “’U Maxi: dentro il processo a Cosa Nostra” di Pietro Grasso, già presidente del Senato della Repubblica e figura simbolo della lotta alla mafia. «Questa serata rappresenta un momento fondamentale per riflettere sul valore della legalità e della giustizia – dichiara Gaetano Grandi, consigliere comunale con delega alla legalità –. Portare ad Albignasego una figura come Pietro Grasso significa offrire alla cittadinanza, e in particolare ai giovani, un’occasione concreta di confronto con chi ha dedicato la propria vita alla difesa dello Stato». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Ad Albignasego Pietro Grasso presenta il libro “’U Maxi: dentro il processo a Cosa Nostra”

Articoli correlati

Palermo, quarant’anni dopo il Maxiprocesso presentato il libro “U Maxi” di Piero Grasso che riapre la memoria sulla battaglia tra Stato e Cosa NostraCi sono luoghi che non dimenticano e l’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, è senza dubbio uno di questi.

La rassegna "Un Palazzo di libri" prosegue con Pietro Grasso e il maxiprocesso a Cosa NostraL’ex presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso sarà a Genova per partecipare – mercoledì 25 febbraio, ore 18:30, Sala del Maggior Consiglio –...