Domani alle 17.30 si terrà nella sala conferenze della Biblioteca di Arezzo la presentazione del libro

Domani alle ore 17.30 nella sala conferenze della Biblioteca di Arezzo l’ex magistrato Pietro Grasso, presenta "’U Maxi: dentro il processo di Cosa nostra", Feltrinelli 2026. Un libro che entra nell’aula bunker di Palermo e ci fa sedere in prima fila, là dove l’Italia ha smesso di tacere. Il Maxiprocesso non è stato soltanto un evento giudiziario: è un romanzo nazionale di sangue e denaro, paure e resistenze, in cui la lingua delle carte si accende in scene, volti, voci. Pietro Grasso, uno dei suoi protagonisti, ricostruisce - con prosa limpida e rigore assoluto - la trama fittissima che lega la guerra di mafia alle rotte internazionali dell’eroina, la provincia contadina alle alleanze con New York, gli sportelli bancari di Lugano ai cantieri del cemento palermitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quel processo oltre la storia. Grasso: sfida a Cosa Nostra

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