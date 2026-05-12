Piertracatella i sospettati non sono più 5 ma due | la soluzione è vicinissima

A Pietracatella, nel Molise, le indagini sul duplice omicidio di Natale si avvicinano a una conclusione. Inizialmente si parlava di cinque sospettati, ma ora il numero si è ridotto a due. La procura sta esaminando attentamente le prove per identificare chi abbia causato la morte di madre e figlia, avvenuta per avvelenamento. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sul caso e chiarire i dettagli della vicenda.

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Si stringe il cerchio dei sospettati intorno al duplice omicidio di Pietracatella, in Molise, dove nei giorni di Natale hanno perso la vita per avvelenamento madre e figlia. Fonti investigative rivelano che, al momento, la pista familiare è quella più accreditata. Negli ultimi giorni, infatti, gli interrogatori della Squadra Mobile a diversi testimoni si sono focalizzati sui parenti delle famiglie Di Ielsi e Di Vita. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Insomma, tre possibili sospetti sarebbero stati scartati. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47632909 Le stesse fonti fanno anche sapere che sarà necessario aspettare ancora alcune settimane prima di giungere alle prime conclusioni delle indagini.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Piertracatella, "i sospettati non sono più 5 ma due": la soluzione è vicinissima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio Monte Faeta: ci sono due sospettati, la causa un abbruciamento non controllatoMentre restano in corso le operazioni di bonifica e di contrasto alla ripresa delle fiamme, con 710 ettari ormai andati in fumo, oggi 2 maggio ci... “Ci sono due sospettati”. Mamma e figlia avvelenate: svolta nelle indaginiIl sospetto degli investigatori si stringe sempre di più attorno alla cerchia familiare.