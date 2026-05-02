Incendio Monte Faeta | ci sono due sospettati la causa un abbruciamento non controllato

Due persone sono state identificate come sospettate in relazione all’incendio che ha interessato il Monte Faeta, causando la distruzione di circa 710 ettari di terreno. Le autorità hanno confermato che la causa dell’incendio sarebbe legata a un abbruciamento non controllato. Restano in corso le operazioni di bonifica e di contrasto alla ripresa delle fiamme, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Mentre restano in corso le operazioni di bonifica e di contrasto alla ripresa delle fiamme, con 710 ettari ormai andati in fumo, oggi 2 maggio ci sarebbero i primi riscontri circa la causa della devastazione del Monte Faeta. E' nelle ultime ore che si è diffusa la notizia sui quotidiani locali di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'incendio sul monte Faeta Leggi anche: Incendio monte Faeta, il sindaco Cecchelli: "La situazione è precipitata" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Brucia il Monte Faeta. Evacuate 3500 persone per l'incendio; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video. Incendio sul Monte Faeta: indagati titolari ditta di giardinaggio. L’accusa: Bruciati resti di ulivo senza controlloSvolta nelle indagini sul grave incendio che da tre giorni sta divorando il Monte Faeta: ci sono due operai agricoli indagati con l’accusa di incendio colposo. Secondo quanto ricostruito dai carabinie ... firenzepost.it Incendio sul Monte Faeta: due indagati, ancora 400 sfollatiUna casa seriamente danneggiata dalle fiamme, e tuttora inagibile, nel maxi incendio del monte Faeta che ha costretto a evacuare più di 3.000 persone dalle abitazioni nella zona di Asciano, vicino a P ... controradio.it Svolta nell’incendio del Monte Faeta, che a partire da martedì scorso sta colpendo un’ampia superficie boschiva (ultima stima, ufficiale ma non definitiva, parla di 710 ettari di terreno coinvolti) fra il Comune di Lucca e quello pisano di San Giuliano Terme. La P - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com