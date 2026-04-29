Mentre si avvicina il ritorno dalla Turchia, il giocatore sta cercando di ricucire i rapporti con il Napoli tramite i social network. Un like, un commento o una storia pubblicata sono diventati strumenti pratici di comunicazione, spesso più efficaci di una dichiarazione ufficiale. Questi piccoli gesti online vengono interpretati come segnali di un possibile riavvicinamento tra il calciatore e la squadra.

Un like, un commento, una storia e via discorrendo: in tempi social fanno più di una dichiarazione vera e propria. Piccoli segnali di fumo che però hanno una facile interpretazione: ho voglia di ritornare. E così quel commento di Lang sotto al post di Alisson Santos ci dice che magari l’olandese ha capito i suoi errori di approccio alla realtà Napoli. Tornerà? Probabilmente sì, il Galatasaray non sembra intenzionato a riscattarlo. Ora bisognerà vedere come tornerà. Lang, partita l’operazione riavvicinamento. Sulla Gazzetta, a firma Vincenzo D’Angelo: “Si è legato ai tifosi e alla città, ma il feeling con Conte non è mai sbocciato realmente. Eppure è stato tra i giocatori decisivi a novembre, all’inizio della fase di emergenza pura: quando Conte virò verso il 3-4-2-1, Lang iniziò a prendersi la scena.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In vista del suo rientro dalla Turchia, Lang sta cercando di riavvicinarsi al Napoli

Notizie correlate

Dalla Turchia…alla Turchia: il Besiktas piomba su Noa LangAppurato che il Galatasaray sta prontamente abbandonando l’idea di riscattare Noa Lang, ecco che un altro club turco potrebbe sedersi al tavolo delle...

Mercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifreMercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dalla Cina alla Turchia: mezzo mondo media fra Usa e Iran (di M. Valensise); Petrolio, la spinta per la via turca: Greggio in Europa aggirando Hormuz; La presidente Von der Leyen (Ue) teme l’influenza della Turchia nei Balcani: sfiorata la crisi diplomatica; GIRO DI TURCHIA, 3 WORLD TOUR, 14 PROTEAM E 27 AZZURRI AL VIA: I PROTAGONISTI DELLA 61? EDIZIONE.

Papa Leone XIV in Turchia: mai cedere alle derive della guerra/ Erdogan: vista aumenta speranze di pacePapa Leone XIV nel primo discorso in Turchia davanti ad Erdogan, tra pace, ecumenismo e accoglienza: il programma del viaggio apostolico in M.O. L’INCONTRO CON ERDOGAN E LA TURCHIA COME PONTE PER LA ... ilsussidiario.net

Leone XIV in Turchia: una mostra alla Pontificia Università della Santa Croce in vista del viaggio del Papa a NiceaSarà presentata domani, giovedì 6 novembre, alle 12, nella Sala Marconi della Sala Stampa Vaticana, la mostra Luce da Luce. Nicea 1700 anni dopo, promossa dalla Pontificia Università Santa Croce e ... agensir.it

Ultimamente sono in fissa con la Turchia. Sapreste consigliarmi dei romanzi ambientati in questa bellissima terra così sfaccettata Tanto meglio se sono romanzi di nicchia, poco conosciuti. - facebook.com facebook

VIDEO: Highlights Tappa 3 Giro di Turchia 2026 x.com