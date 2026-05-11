pierdavide carone fa la proposta di matrimonio a martina attili

Durante il gala del Festival Tulipani di Seta Nera, Pierdavide Carone ha chiesto la mano della sua compagna, Martina Attili, ex concorrente di X Factor. La proposta è avvenuta sul palco, davanti al pubblico presente all’evento. La coppia è stata vista abbracciarsi subito dopo la richiesta, mentre il pubblico ha applaudito la scena. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e sui mezzi di comunicazione.

Durante il gala del Festival Tulipani di Seta Nera, Pierdavide Carone ha fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna Martina Attili, ex concorrente di X Factor. La serata, tenutasi sulla suggestiva Terrazza Borghese, ha visto la coppia al centro dell’attenzione, con ospiti emozionati per il gesto romantico. Il momento della proposta. Il momento della proposta è stato magico. Pierdavide ha chiesto la mano di Martina tra sorrisi e applausi, sorprendendo tutti i presenti. La cena era un evento di gala, ma il gesto ha rubato la scena, diventando il tema principale della serata. Chi sono Pierdavide e Martina. Pierdavide Carone, noto per la sua partecipazione ad Amici nel 2010, ha costruito una carriera musicale di successo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Pierdavide Carone & Martina Attili - Casa - Roma 28/11/25

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Entro su Twitter e la prima cosa che leggo è che Pierdavide Carone chiede la mano a Martina Attili ODDIOOOO non sapevo stessero insieme x.com

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