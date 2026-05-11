Martina Attili e Pierdavide Carone sono una coppia e si sposano l'ex volto di X Factor chiarisce | Voglio privacy

Martina Attili e Pierdavide Carone sono una coppia che si è resa pubblica attraverso un video sui social, nel quale il cantante chiede alla compagna di sposarlo. Attili, ex concorrente di un noto talent musicale, ha dichiarato di voler mantenere la privacy in merito alla loro relazione e al matrimonio. La notizia ha attirato l’attenzione degli utenti, dopo che il video è diventato virale online.

Martina Attili e Pierdavide Carone si sposano? La coppia è uscita allo scoperto per la prima volta e sui social circola un video in cui il cantante chiede alla ex protagonista di X Factor, 14 anni più giovane, di sposarlo. La diretta interessata è però intervenuta su Instagram per fare chiarezza e a Fanpage.it ha spiegato di volere privacy.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pierdavide Carone & Martina Attili - Casa - Roma 28/11/25

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Martina Attili e pierdavide Carone SPOSI ?? Uniti da una grande passione per l arte. Per la musica. Una grandissima capacità comunicativa. Belli. Non l avrei mai pensata come coppia ma BELLISSIMI #pierdavide x.com

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