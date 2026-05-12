Martina Attili ha dichiarato di voler mantenere riservata la sua vita privata, precisando che sono concentrata sulla musica. In passato, ha evitato di commentare eventuali progetti di matrimonio con Pierdavide Carone, con cui ha avuto una relazione pubblica. La cantante ha ribadito il desiderio di non condividere dettagli personali, anche se i rumors sulla possibile data delle nozze sono circolati nelle ultime settimane.

Saranno celebrate o no le nozze traPierdavide Carone e Martina Attili? E’ questa la domanda che in molti si stanno ponendo dopo il video circolato sui social nelle ultime ore. La clip mostra i due insieme inuna scena che fa discutere il web: lui si inginocchia dinanzi a Martina chiedendole di diventare sua moglie, lei risponde sì e lo abbraccia. Martina Attili e Pierdavide Caronesono stati posti al centro dell’attenzione nelle ultime ore. Un video pubblicato dalla pagina TikTok Media Roma, mostra il ragazzo inginocchiarsi davanti a lei, mentre sono a una cena di gala del Festival dei Tulipani di Seta Nera, sullo sfondo della Terrazza Borghese del The Tribune Hotel di Roma.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pierdavide Carone e Martina Attili presto sposi? Lei: “Voglio privacy”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pierdavide Carone & Martina Attili - Casa - Roma 28/11/25

Notizie correlate

Martina Attili e Pierdavide Carone sono una coppia e si sposano, l’ex volto di X Factor chiarisce: “Voglio privacy”Martina Attili e Pierdavide Carone si sposano? La coppia è uscita allo scoperto per la prima volta e sui social circola un video in cui il cantante...

Pierdavide Carone fa la proposta di matrimonio a Martina AttiliDurante il gala del Festival Tulipani di Seta Nera, Pierdavide Carone ha fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna Martina Attili, ex...

Argomenti più discussi: Pierdavide Carone sorprende Martina Attilli, il video della proposta all'ex stella di X-Factor: ma lei sbotta sui social e chiede privacy; Pierdavide Carone e Martina Attili si sposano: il video della proposta; Pierdavide Carone si sposa: la proposta di matrimonio all'ex volto di X-Factor Martina Attili (13 anni più giovane); Martina Attili e Pierdavide Carone sono una coppia e si sposano, l'ex volto di X Factor chiarisce: Voglio privacy.

Entro su Twitter e la prima cosa che leggo è che Pierdavide Carone chiede la mano a Martina Attili ODDIOOOO non sapevo stessero insieme x.com

Amici e X Factor, amore da favola: Pierdavide Carone chiede a Martina Attili di sposarloDopo Amici e X Factor, Pierdavide Carone e Martina Attili fanno sognare: arriva la speciale proposta di matrimonio. donnaglamour.it