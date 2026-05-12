Pier Ferdinando Casini presidente della Repubblica | Marina Berlusconi Letta Schlein e l’operazione per il Quirinale

Marina Berlusconi, Enrico Letta e Elly Schlein sono coinvolti in un'operazione riguardante la nomina del nuovo presidente della Repubblica. Pier Ferdinando Casini, ex alleato di un importante leader politico, è stato candidato o considerato in relazione a questa carica istituzionale. La questione ha attirato l’attenzione dei media e si sta sviluppando nel quadro delle trattative politiche per la scelta del successore del presidente in carica.

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