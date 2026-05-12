Pier Ferdinando Casini presidente della Repubblica | Marina Berlusconi Letta Schlein e l’operazione per il Quirinale

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina Berlusconi, Enrico Letta e Elly Schlein sono coinvolti in un'operazione riguardante la nomina del nuovo presidente della Repubblica. Pier Ferdinando Casini, ex alleato di un importante leader politico, è stato candidato o considerato in relazione a questa carica istituzionale. La questione ha attirato l’attenzione dei media e si sta sviluppando nel quadro delle trattative politiche per la scelta del successore del presidente in carica.

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Pier Ferdinando Casini al Quirinale. D’altra parte l’ex alleato di Silvio Berlusconi, leader dell’ Udc, poi eletto nel 2022 col Partito democratico, piace un po’ a tutti in quel gran calderone, spesso troppo poco indefinito, che gravita intorno al centro, che sia vagamente di (centro)destra o di (centro)sinistra. Il suo nome, non è un caso, era già uscito prima della riconferma di Sergio Mattarella. E allora ecco che l’indiscrezione di un imminente incontro tra Marina Berlusconi, Gianni Letta e i vertici del Pd (leggi, Elly Schlein ) finisce sui giornali. Provocando, in giornata, la reazione adirata della stessa Berlusconi. Per il quotidiano La Stampa è la “Operazione Colle 2029”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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