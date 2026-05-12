Pier Ferdinando Casini presidente della Repubblica | Marina Berlusconi Letta Schlein e l’operazione per il Quirinale
Marina Berlusconi, Enrico Letta e Elly Schlein sono coinvolti in un'operazione riguardante la nomina del nuovo presidente della Repubblica. Pier Ferdinando Casini, ex alleato di un importante leader politico, è stato candidato o considerato in relazione a questa carica istituzionale. La questione ha attirato l’attenzione dei media e si sta sviluppando nel quadro delle trattative politiche per la scelta del successore del presidente in carica.
Pier Ferdinando Casini al Quirinale. D’altra parte l’ex alleato di Silvio Berlusconi, leader dell’ Udc, poi eletto nel 2022 col Partito democratico, piace un po’ a tutti in quel gran calderone, spesso troppo poco indefinito, che gravita intorno al centro, che sia vagamente di (centro)destra o di (centro)sinistra. Il suo nome, non è un caso, era già uscito prima della riconferma di Sergio Mattarella. E allora ecco che l’indiscrezione di un imminente incontro tra Marina Berlusconi, Gianni Letta e i vertici del Pd (leggi, Elly Schlein ) finisce sui giornali. Provocando, in giornata, la reazione adirata della stessa Berlusconi. Per il quotidiano La Stampa è la “Operazione Colle 2029”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pier Ferdinando Casini prossimo presidente della Repubblica: "l'operazione Colle" con Marina Berlusconi, Gianni Letta e i vertici del Pd
Elezioni presidente della Repubblica 2029, Marina Berlusconi verso incontro con il Pd: leader FI spinge per Casini al Colle - RUMORA tessere i fili dell’operazione sarebbe soprattutto Gianni Letta, storico consigliere del Cavaliere, che avrebbe intensificato i contatti con...
Argomenti più discussi: Al centro dell’Aula: a Palermo Pier Ferdinando Casini decodifica la politica italiana; È sempre Cartabianca: La partenza della seconda Flotilla, fermata a Creta - Parla Pier Ferdinando Casini Video; A Fin che la barca va ospiti Pier Ferdinando Casini e il filosofo Stefano Bonaga; Torna il MilazzoCultFestival, primo appuntamento con Padre Enzo Fortunato.
Questa sera, alle 21.30 su Rete4, nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e #ÈsempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Pier Ferdinando Casini, Presidente interparlamentare italiana Gianluigi Nuzzi, conduttore Quarto grado e Dentro la notizia A facebook
#MarinaBerlusconi e i contatti con il @pdnetwork per la Presidenza della Repubblica?!! Non si capisce! Fa l'imprenditrice o la politica? Il pontiere sarebbe Gianni Letta e il nome preferito è quello di Pier Ferdinando Casini? Dopo Matterella, Casini?!! x.com
Su Rai 3 a Fin che la barca va ospiti Pier Ferdinando Casini e il filosofo Stefano BonagaSecondo appuntamento con Fin che la barca va condotto da Piero Chiambretti, in onda sabato 9 maggio alle 20.00 su Rai 3. corrierenazionale.it