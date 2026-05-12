Pier Ferdinando Casini prossimo presidente della Repubblica | l' operazione Colle con Marina Berlusconi Gianni Letta e i vertici del Pd

Si parla di un possibile accordo tra figure politiche e imprenditoriali per sostenere la candidatura di Pier Ferdinando Casini alla presidenza della Repubblica all'inizio del 2029. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero incontri tra membri di diversi schieramenti e rappresentanti di importanti realtà economiche e politiche, tra cui Marina Berlusconi e Gianni Letta, per definire una strategia condivisa. La notizia circola tra fonti politiche e giornalistiche come un possibile passo in questa direzione.

Chiamatelo scenario, indiscrezione, retroscena. L'obiettivo, di certo, è uno: l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, a inizio 2029. Prima di quella data ci saranno le elezioni politiche, l'anno prossimo, e sarà quindi la nuova maggioranza di governo a mandarlo al Quirinale. Ma già.🔗 Leggi su Today.it

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