Pier Ferdinando Casini prossimo presidente della Repubblica | l' operazione Colle con Marina Berlusconi Gianni Letta e i vertici del Pd

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla di un possibile accordo tra figure politiche e imprenditoriali per sostenere la candidatura di Pier Ferdinando Casini alla presidenza della Repubblica all'inizio del 2029. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero incontri tra membri di diversi schieramenti e rappresentanti di importanti realtà economiche e politiche, tra cui Marina Berlusconi e Gianni Letta, per definire una strategia condivisa. La notizia circola tra fonti politiche e giornalistiche come un possibile passo in questa direzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chiamatelo scenario, indiscrezione, retroscena. L'obiettivo, di certo, è uno: l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, a inizio 2029. Prima di quella data ci saranno le elezioni politiche, l'anno prossimo, e sarà quindi la nuova maggioranza di governo a mandarlo al Quirinale. Ma già.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fi: Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoMarina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani.

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoIl panorama politico italiano si trova in una fase di profonda riflessione e riorganizzazione, come testimoniato dall’importante vertice previsto a...

Argomenti più discussi: È sempre Cartabianca: Il ministro israeliano Ben-Gvir e le torte con il cappio - Parla Pier Ferdinando Casini Video; A Fin che la barca va ospiti Pier Ferdinando Casini e il filosofo Stefano Bonaga; È sempre Cartabianca: La partenza della seconda Flotilla, fermata a Creta - Parla Pier Ferdinando Casini Video; Su Rai 3 a Fin che la barca va ospiti Pier Ferdinando Casini e il filosofo Stefano Bonaga.

pier ferdinando casini pier ferdinando casini prossimoSu Rai 3 a Fin che la barca va ospiti Pier Ferdinando Casini e il filosofo Stefano BonagaSecondo appuntamento con Fin che la barca va condotto da Piero Chiambretti, in onda sabato 9 maggio alle 20.00 su Rai 3. corrierenazionale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web