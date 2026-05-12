È stata avviata la gestione dell’area sportiva di via della Pace a Piediluco, con l’obiettivo di affidarla a un soggetto che si occuperà della sua cura fino al 2026. La decisione riguarda anche il metodo di calcolo del canone, destinato a coprire le spese di manutenzione della struttura. La procedura si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle strutture sportive locali.

? Punti chiave Chi potrà gestire i campi di via della Pace fino al 2026?. Come verrà calcolato il canone per garantire la manutenzione dell'area?. Quali saranno le responsabilità del nuovo gestore per gli spogliatoi?. Perché il Comune ha previsto una riduzione del canone mensile?.? In Breve Canone mensile di 500 euro con possibilità di scomputo per equilibrio finanziario.. Gestione affidata a Claudio Filena e Fausto Ottaviani fino al 31 ottobre 2026.. Area di 10 mila metri quadrati con quattro campi tennis e calcetto.. Tariffe di gestione vincolate ai regolamenti comunali approvati nel corso del 2025.. Il Comune di Terni ha avviato l’iter per affidare la gestione dell’area sportiva situata in via della Pace tra i Popoli a Piediluco, con una concessione che resterà valida fino al 31 ottobre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piediluco: via alla gestione dell’area sportiva in via della Pace

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