Piccola stella | il musical in memoria di Sofia Di Dalmazi con gli studenti della scuola media e del liceo Maior

Mercoledì 13 maggio, al Circus, si terrà lo spettacolo teatrale intitolato “Piccola stella”, un musical ideato e realizzato dagli studenti della scuola media e del liceo Maior. L’evento è stato pensato come un ricordo di Sofia Di Dalmazi. La rappresentazione vedrà coinvolti i giovani studenti in una performance emozionante.

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