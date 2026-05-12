Piccola stella | il musical in memoria di Sofia Di Dalmazi con gli studenti della scuola media e del liceo Maior

Da ilpescara.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio, al Circus, si terrà lo spettacolo teatrale intitolato “Piccola stella”, un musical ideato e realizzato dagli studenti della scuola media e del liceo Maior. L’evento è stato pensato come un ricordo di Sofia Di Dalmazi. La rappresentazione vedrà coinvolti i giovani studenti in una performance emozionante.

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Mercoledì 13 maggio, al Circus, andrà in scena uno spettacolo emozionante. Gli studenti della scuola media e del liceo Maior hanno ideato e realizzato “Piccola stella”, un musical in ricordo di Sofia Di Dalmazi. Il musical prende vita dal ricordo di Sofia, studentessa del liceo Maior, e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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