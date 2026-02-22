Il ricordo del liceo Maior per l' ex studente e campione Angelo Filippi | un murales a scuola per ricordarlo VIDEO

Il liceo Maior ha deciso di dedicare un murales a Angelo Filippi, ex studente e appassionato di motocross, dopo la sua morte improvvisa durante un allenamento. La scuola ha scelto di onorare il suo ricordo con un’opera artistica che rappresenta il suo spirito competitivo e la passione per lo sport. La realizzazione ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno voluto esprimere il loro affetto e rispetto. La parete decorata si trova nell’area principale dell’istituto.

Una vera e propria cerimonia quella tenutasi nel liceo pescarese alla presenza dei genitori della giovane promessa del motocross scomparso tragicamente per un incidente in pista L’opera, realizzata da un artista locale, vuole dunque un segno indelebile di affetto e memoria per un ragazzo che ha vissuto con intensità la sua passione e per l’occasione, a ricordarlo, erano presenti insieme a Federica Chiavaroli, direttrice del Liceo Maior, I familiari di Filippi, gli studenti e, tra gli altri, anche il deputato FdI Guerino Testa e i sindaci di Ortona e Pescara Angelo Di Nardo e Carlo Masci. “Angelo ci guarda e ci ascolta da lassù. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

